Motorista que matou pacientes que viajavam em ônibus da saúde no PR é condenado

Ônibus de saúde em que estavam os pacientes (Foto: Anderson Prebianca/RICtv)

Cleber Moreira de Souza, de 48 anos, o motorista que matou pacientes que viajavam em um ônibus da saúde, foi condenado a 6 anos, 11 meses e 23 dias de prisão por homicídio culposo, lesão corporal e fraude processual. O caminhão que ele conduzia atingiu um ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado, no Oeste do Paraná, sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. De acordo com o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), Cleber agiu com imprudência na condução e estava acima da velocidade permitida na via.

