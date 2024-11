Motoristas de racha vão a júri pela morte de homem que voltava do futebol com filho Motoristas de racha vão a júri pela morte de homem que voltava do futebol com filho Ric|Do R7 09/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h28 ) twitter

Acidente de racha que matou empresário

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu tornar Gabriel Hass de Souza e Ryan Gabriel Kruger Malinoski, réus pela morte do empresário Landerson Matyak, em março de 2023. Os dois eram motoristas dos carros envolvidos em um racha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, que provocou um acidente que tirou a vida da vítima.

