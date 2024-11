Movimento nas estradas: confira o tempo real das rodovias do Paraná neste feriado Movimento nas estradas: confira o tempo real das rodovias do Paraná neste feriado Ric|Do R7 15/11/2024 - 08h49 (Atualizado em 15/11/2024 - 08h49 ) twitter

Estradas do Paraná começam feriado com trânsito intenso e filas (Foto: Kainan Lucas/ RICtv)

O feriado desta sexta-feira (15), da Proclamação da República, promete aumentar o fluxo de veículos nas principais estradas que cortam o Paraná. O litoral paranaense e catarinense estão entre os principais destinos dos viajantes e as rodovias BR-277 e BR-376 devem registrar lentidão e filas durante os próximos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as informações sobre o trânsito nas estradas do Paraná!

