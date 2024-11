Mozart deve ser o novo treinador do Coritiba; entenda no Bate Pronto Mozart deve ser o novo treinador do Coritiba; entenda no Bate Pronto Ric|Do R7 26/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h49 ) twitter

Mozart foi apontado como novo técnico do Coxa

O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (26) traz detalhes exclusivos sobre os bastidores do Alviverde de Curitiba. O time do Alto da Glória teria fechado com Mozart, ex-técnico do Mirassol, segundo postagem oficial de despedida do próprio clube paulista. No Mirassol, o profissional conquistou o acesso e recebeu a gratidão do time e dos torcedores. Rogério Scarione conta todos os detalhes no Bate Pronto.

