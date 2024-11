MP denuncia delegado por uso indevido de viatura policial no Paraná MP denuncia delegado por uso indevido de viatura policial no Paraná Ric|Do R7 28/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h09 ) twitter

MP denuncia delegado por uso indevido de viatura policial no Paraná

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia criminal contra um delegado de polícia por conta do uso indevido de uma viatura policial, em Iretama, na região central do estado. De acordo com a promotoria, o denunciado cometeu os crimes de peculato por desvio e apropriação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa denúncia!

