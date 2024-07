MP investiga possível dano moral coletivo em fala de desembargador sobre mulheres

‌



A+

A-

MP apura se houve dano moral coletivo em fala de desembargador sobre mulheres

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, de Curitiba, instaurou um procedimento para analisar a possível prática de dano moral coletivo ao gênero feminino após as falas do desembargador Luís César de Paula Espíndola. O assunto teve repercussão nacional depois que o magistrado falou, durante sessão de julgamento da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) ocorrida no dia 3 de julho, que “as mulheres estão loucas atrás dos homens”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Empresário põe Paulinho, ex-Corinthians, na mira do Coritiba; clube nega

• MP apura se houve dano moral coletivo em fala de desembargador sobre mulheres

• Athletico perde para o Bahia e deixa o G-6 do Brasileirão após 13 rodadas