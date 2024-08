Mpox: Medo de Nova Pandemia é Injustificado, Afirma Especialista Depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o novo surto da mpox como uma emergência de saúde pública, especialmente... Ric|Do R7 16/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h36 ) ‌



Especialista afirma que mpox não deve virar nova pandemia Ari Dias

Depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o novo surto da mpox como uma emergência de saúde pública, especialmente no continente africano, cresceu o temor do surgimento de uma nova pandemia, semelhante à da Covid-19. No entanto, esse medo é injustificado, segundo o biólogo e doutorando em ciências farmacêuticas Alessandro Castanha da Silva.

