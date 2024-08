MPPR Desmantela Organização Criminosa em Grande Operação O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao... Ric|Do R7 27/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h11 ) ‌



Organização criminosa é alvo de operação do MPPR; seis pessoas foram presas Caroline de Souza Machado

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta terça-feira (27), seis mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Conforme o MPPR, esta é a segunda fase da Operação “White Book”, que apura os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes praticados por uma organização criminosa a partir de unidades prisionais.

