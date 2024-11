Mudança de data para o jogo do Coritiba contra o CRB O jogo do Coritiba contra o CRB será no Couto Pereira, mas em uma nova data. A mudança ocorre por […] O post Coritiba x CRB é confirmado... Ric|Do R7 18/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h48 ) twitter

Coritiba x CRB é confirmado no Couto Pereira, mas em nova data

O jogo do Coritiba contra o CRB será no Couto Pereira, mas em uma nova data. A mudança ocorre por conta do show do cantor Bruno Mars no estádio alviverde. Asssim, Coxa x CRB – que seria no dia 29, uma terça – passa para o dia 28, uma segunda, às 18h.

