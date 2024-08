Mudança de Horário: Londrina Enfrenta Remo em Novo Horário A partida entre Remo e Londrina, válida pela 18ª rodada da primeira fase da Série C, teve horário modificado... Ric|Do R7 17/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h16 ) ‌



Londrina tem horário de jogo remarcado por conta de atraso em voo

A partida entre Remo e Londrina, válida pela 18ª rodada da primeira fase da Série C, teve horário modificado. O jogo – que seria às 17h – passou para as 21h deste sábado (17) devido a um atraso do Londrina na viagem rumo ao Pará.

