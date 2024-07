Mulher da Grande Curitiba é premiada com R$100 mil no sorteio Nota Paraná

Ric |Do R7

Mulher da Grande Curitiba recebe maior prêmio do sorteio Nota Paraná; confira

O último sorteio da Nota Paraná premiou duas mulheres nesta segunda-feira (8). O prêmio de R$ 100 mil foi para uma contribuinte de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, enquanto o de R$ 50 mil foi para uma moradora de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do estado.

