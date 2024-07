Mulher é agredida com abóbora em briga no Norte Central do Paraná Uma mulher foi agredida com uma abóbora após um desentendimento com uma moradora da região. O caso aconteceu...

Mulher é agredida com abóbora e chama a polícia após briga com moradora, no PR

Uma mulher foi agredida com uma abóbora após um desentendimento com uma moradora da região. O caso aconteceu em Kaloré, no Norte Central do Paraná, na última terça-feira (09). A vítima chamou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) após a outra mulher arremessar o legume.

