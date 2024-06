Ric |Do R7

Mulher é presa no Paraná após ataque com soda cáustica A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na terça-feira (25), em Curitiba, a suspeita de ter cegado o ex-namorado em Campo Grande...

Mulher que cegou ex-namorado em ataque com soda cáustica é presa no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na terça-feira (25), em Curitiba, a suspeita de ter cegado o ex-namorado em Campo Grande-MS, em fevereiro do ano passado, após jogar soda cáustica em seu rosto. De acordo com a polícia, Sônia Obelar Gregório, 42 anos, estava escondida na capital paranaense, mas já preparava outra fuga.

