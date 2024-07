Mulher é presa suspeita de esmagar até a morte filho adotivo de 10 anos Uma mulher, de 48 anos, foi presa no último sábado (13), suspeita de matar o filho adotivo, de 10 anos. A morte do menino ocorreu... Ric|Do R7 18/07/2024 - 14h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h00 ) ‌



Caroline de Souza Machado

Uma mulher, de 48 anos, foi presa no último sábado (13), suspeita de matar o filho adotivo, de 10 anos. A morte do menino ocorreu em Michigan (EUA), no dia 25 de abril deste ano. Conforme informações, a mãe adotiva deitou em cima da criança, causando a morte do menino. A suspeita identificada como Jennifer Lee Wilson tem aproximadamente 154 quilos e teria deitado em cima da criança. Agora ela é acusada de homicídio pela morte de Dakota Levi Stevens.

