Mulher é vítima de tortura e cárcere privado pelo ex-marido no Paraná Uma mulher foi vítima de tortura com ferro de passar roupa pelo ex-marido, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, no último...

Mulher é mantida em cárcere privado e torturada com ferro de passar roupa no PR

Uma mulher foi vítima de tortura com ferro de passar roupa pelo ex-marido, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, no último sábado (13). O homem também manteve a vítima em cárcere privado por cerca de 12 horas. A motivação do crime teria sido por ciúme.

