Mulher enfrenta assaltante em Curitiba: imagens impressionantes

Mulher é assaltada e luta com suspeito, em Curitiba; assista

Uma mulher foi assaltada em Curitiba, no bairro Guabirotuba, e lutou com o suspeito para conseguir fugir. A vítima estava do lado de fora de uma clínica do Detran esperando para entrar e realizar o teste de psicotécnico, quando um rapaz, armado, se aproximou e deu voz de assalto. Uma câmera de segurança registrou o momento do roubo.

