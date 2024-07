Mulher ganha prêmio milionário após superar desafio do câncer

‌



Mulher ganha R$ 27 milhões em sorteio após vencer o câncer

Uma mulher de 75 anos que havia acabado de vencer o câncer de mama ganhou U$ 5 milhões (cerca de R$ 27,4 milhões) ao comprar um bilhete premiado em um posto de gasolina localizado na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A ficha fazia parte de um jogo de raspadinha chamado MONOPOLY Own It All, de acordo com o Estadão, através de informações da CNN.

