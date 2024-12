Mulher morre após carro cair em barranco na BR-369, no Paraná Uma mulher de 44 anos morreu após o carro em que ela estava sair da pista e cair em um barranco na BR-369, em Cornélio Procópio, no... Ric|Do R7 07/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h28 ) twitter

Uma mulher de 44 anos morreu após o carro em que ela estava sair da pista e cair em um barranco na BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no início da madrugada deste sábado (7).

