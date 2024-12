Mulher que esfaqueou homem em hospital diz que ele a pressionava a ter relações Foi autuada por homicídio qualificado tentado a mulher suspeita de esfaquear um homem dentro do Hospital Municipal de Quedas do […]... Ric|Do R7 06/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h29 ) twitter

homem é vítima de facadas em maca de hospital

Foi autuada por homicídio qualificado tentado a mulher suspeita de esfaquear um homem dentro do Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Emanuel Almeida, a mulher alegou que o homem estaria tentando ter relações sexuais com ela, e que ela não queria.

