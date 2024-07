Mulher reage a tentativa de estupro com coragem e determinação Uma mulher, vítima de tentativa de estupro, se defendeu das agressões com socos e chutes contra o suspeito, na noite da última quarta...

Mulher se defende de tentativa de estupro com socos e chutes; assista

Uma mulher, vítima de tentativa de estupro, se defendeu das agressões com socos e chutes contra o suspeito, na noite da última quarta-feira (10), em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Após a Polícia Militar do Paraná (PMPR) ser acionada o homem foi preso.

