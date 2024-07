Mulher recebe indenização de R$ 185 mil após chefe tossir no rosto dela Uma mulher recebeu uma indenização de R$ 185 mil de seu antigo chefe do trabalho após ele tossir no rosto da funcionária. O caso... Ric|Do R7 18/07/2024 - 08h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 08h50 ) ‌



Mulher recebe indenização de R$ 185 mil após chefe tossir no rosto dela

Uma mulher recebeu uma indenização de R$ 185 mil de seu antigo chefe do trabalho após ele tossir no rosto da funcionária. O caso aconteceu durante a pandemia da Covid-19, na região Sul de País de Gales, em 2021, no entanto, a decisão da justiça foi revelada recentemente.

