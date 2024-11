Mulher sofre acidente inusitado ao mexer no motor do carro Uma mulher foi atropelada pelo próprio carro enquanto mexia no motor do automóvel que estava parado, em Cascavel. O post Mulher é atropelada... Ric|Do R7 18/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é atropelada pelo próprio carro enquanto mexia no motor; vídeo

Uma mulher foi atropelada pelo próprio carro enquanto mexia no motor do automóvel que estava parado, em Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (17). (Veja o vídeo abaixo)

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem morto em carro após confronto é destaque do Cidade Alerta

• Mulher é atropelada pelo próprio carro enquanto mexia no motor; vídeo

• Por que São Paulo é mais afetado pelo temporal que o PR? Especialista explica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.