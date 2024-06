Mulher surpreende e mata companheiro com facada no peito na Grande Curitiba Uma mulher matou o companheiro com uma facada no peito na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré...

Alto contraste

A+

A-

Mulher mata companheiro com facada no peito na Grande Curitiba

Uma mulher matou o companheiro com uma facada no peito na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação aconteceu na própria residência do casal, enquanto a vítima, identificada como Anderson, dormia e foi surpreendida pela companheira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher mata companheiro com facada no peito na Grande Curitiba

• Athletico: Petraglia critica “piti” de Cuca e detona: “Maior decepção”

• O RIC Notícias Noite fala sobre um vazamento de gás em um frigorífico no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.