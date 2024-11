Mulheres em pânico: tarado assombra bairro em Curitiba O Balanço Geral desta sexta-feira (18) mostra que as mulheres do bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana... Ric|Do R7 18/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h09 ) twitter

Tarado à solta aterroriza mulheres na Grande Curitiba; veja no Balanço Geral

O Balanço Geral desta sexta-feira (18) mostra que as mulheres do bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, estão com medo de sair de casa. Isso porque um tarado anda à solta, perturbando o sossego da comunidade.

