Mundial de Clubes 2025: confira os grupos sorteados O Mundial de Clubes acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos; confira os grupos sorteados! O post Mundial... Ric|Do R7 05/12/2024 - 17h31 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mundial de Clubes 2025: confira os grupos sorteados

Nesta quinta-feira (5), foram sorteadas as chaves da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Ao todo, quatro times brasileiros participam do torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Vencedor do Prêmio Influenciador do Ano, Rapha Chung é o entrevistado do Boa da Pan

Operação mira criminosos que extorquiam vítimas em “relacionamentos virtuais”

Balanço Geral e Ver Mais Londrina ao Vivo | 05/12/2024