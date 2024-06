Ric |Do R7

Mutirão de empregos: mil vagas em supermercados aguardam por você! A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda realiza, na quarta-feira (26) um mutirão de emprego em Curitiba. Com mil...

Alto contraste

A+

A-

Mutirão de empregos oferece mil vagas em supermercados na Grande Curitiba

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda realiza, na quarta-feira (26) um mutirão de emprego em Curitiba. Com mil vagas em supermercados da região, mais de 15 empresas participam do recrutamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mutirão de empregos oferece mil vagas em supermercados na Grande Curitiba

• Justiça Federal libera R$ 2,4 bilhões para o pagamento em atrasados do INSS

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 24/06/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.