Mutirão jurídico gratuito promete ajudar a comunidade curitibana Professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizam... Ric|Do R7 29/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h01 )



Universidade realiza mutirão de orientação jurídica no Centro de Curitiba

Professores e estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizam um mutirão de orientação jurídica na Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. O evento será realizado neste sábado (31), das 07h30 às 15h, de maneira gratuita.

