Não Deixe para Depois: Licenciamento de Veículos Começa Agora! O prazo para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) 2024 inicia em agosto no Paraná... Ric|Do R7 01/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Licenciamento de veículos 2024: prazo para pagamento inicia neste mês

O prazo para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) 2024 inicia em agosto no Paraná, com uma taxa única de R$ 90,94 a todos os veículos do estado. O documento é obrigatório para circulação do automóvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Licenciamento de veículos 2024: prazo para pagamento inicia neste mês

• Tufão deixa 30 mortos e outras 35 pessoas estão desaparecidas na China

• Motorista de ambulância é preso por importunação sexual de pacientes, no PR