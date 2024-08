Não perca a chance: Inscrições para o vestibular da UFPR se encerram hoje! Terminam nesta quinta-feira (22) as inscrições para o vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (... Ric|Do R7 22/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h31 ) ‌



Último dia: inscrições para vestibular UFPR 2025 terminam nesta quinta (22)

Terminam nesta quinta-feira (22) as inscrições para o vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Com 5.728 vagas disponíveis, as provas acontecem no dia 20 de outubro em 11 cidades.

