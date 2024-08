Não Perca: Al-Nassr de CR7 em Ação no Saudita! O Al-Nassr de Bento e CR7 estreia no Campeonato Saudita 2024/25 contra o Al-Raed. A partida está marcada... Ric|Do R7 22/08/2024 - 04h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 04h20 ) ‌



Al-Nassr x Al-Raed: onde assistir ao jogo do clube de CR7 no Saudita

O Al-Nassr de Bento e CR7 estreia no Campeonato Saudita 2024/25 contra o Al-Raed. A partida está marcada para as 15h desta quinta-feira (22), no Al -Awwal Stadium.

