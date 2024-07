Não Perca: Ingressos Grátis para o Fan Meeting de Seo In Guk! O ator e cantor sul-coreano Seo In Guk, de 36 anos, vem ao Brasil pela primeira vez no dia 24 de agosto deste... Ric|Do R7 25/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Seo In Guk: veja como ganhar ingressos para o fan meeting do ator coreano

O ator e cantor sul-coreano Seo In Guk, de 36 anos, vem ao Brasil pela primeira vez no dia 24 de agosto deste ano e se apresenta no Espaço Vibra, em São Paulo. O fan meeting é organizado pela produtora de eventos, Sam Entretenimento, que em parceria com o Portal RIC.com está sorteando pares de ingressos para o evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Novos rumos da investigação do caso Ísis são destaque do Balanço Geral

• Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba começa nesta sexta (26)

• Seo In Guk: veja como ganhar ingressos para o fan meeting do ator coreano