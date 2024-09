Não perca o lançamento do iPhone 16 ao vivo O lançamento do iPhone 16 será realizado na tarde desta segunda-feira (9), na Califórnia. A novidade da Apple terá transmissão […]... Ric|Do R7 09/09/2024 - 13h47 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h47 ) ‌



Lançamento do iPhone 16; assista o evento da Apple ao vivo

O lançamento do iPhone 16 será realizado na tarde desta segunda-feira (9), na Califórnia. A novidade da Apple terá transmissão ao vivo a partir das 14h (horário de Brasília). O evento poderá ser assistido de qualquer lugar do mundo por meio do canal do YouTube da Apple (veja abaixo). Os telespectadores também podem assistir ao evento na Apple TV ou no site da Apple.

