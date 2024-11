“Não queria ter feito isso”, diz motorista que atropelou e matou criança de 2 anos “Não queria ter feito isso”, diz motorista que atropelou e matou criança de 2 anos Ric|Do R7 12/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 15h31 ) twitter

Criança atropelada em Campo Mourão

Jânio da Silva Alves Pereira, motorista que dirigia o veículo que atropelou uma criança, de 2 anos, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, contou detalhes do dia de atropelamento que resultou na morte do pequeno. Ele ficou preso por dois dias.

