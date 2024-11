“Não vou descansar até encontrar minha filha”, diz mãe de Ísis Miserski “Não vou descansar até encontrar minha filha”, diz mãe de Ísis Miserski Ric|Do R7 07/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h29 ) twitter

Caso Ísis Miserski

Flávia Miserski, mãe da jovem desaparecida Ísis Victória, agradeceu os agentes do Corpo de Bombeiros pelas buscas pelo corpo da jovem. As operações na zona rural de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, foram encerradas nesta quinta-feira (7) após três dias de procura pela adolescente.

