Navio de Vasco da Gama pode ter sido achado na costa da África Navio de Vasco da Gama pode ter sido achado na costa da África Ric|Do R7 28/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Navio de Vasco da Gama

Um naufrágio próximo à costa do Quênia, na África, pode ser um dos grandes achados da história. Afinal, arqueólogos investigam que ele possa estar ligado às viagens de Vasco da Gama no Oceano Índico há 500 anos. Dessa forma, cientistas publicaram um estudo sobre o assunto no periódico Journal of Maritime Archaeology.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Policiais tentam imobilizar morador e ação termina em cachorro baleado e morto

Especialista defende revisão judicial de dívidas rurais antes da Recuperação Judicial

Informação, jogos e loja online: veja como especialistas preveem a TV do futuro