Negociação tensa em Pinhais: secretário de segurança no local O homem que mantém duas pessoas reféns em Pinhais, pede a presença de um advogado para a liberação das vítimas. O post Secretário... Ric|Do R7 04/09/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h11 ) ‌



Secretário de Segurança auxilia na negociação da liberação de reféns, em Pinhais

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, chegou ao local do sequestro em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para acompanhar a negociação da liberação do pai e filha, de 87 e 54 anos, que estão sendo feitos reféns na tarde desta quarta-feira (4).

