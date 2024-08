Neve à Vista: O Sul do Brasil se Prepara para um Inverno Gelado! A forte frente fria que avança no Sul do Brasil traz possibilidade de neve e chuva congelada para os próximos... Ric|Do R7 08/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h46 ) ‌



Forte frente fria avança e traz possibilidade de neve no Sul do país; veja onde

A forte frente fria que avança no Sul do Brasil traz possibilidade de neve e chuva congelada para os próximos dias na região. No sábado (10), Curitiba deve registrar mínima de 2°C, um dos dias mais frios do ano, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

