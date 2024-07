Nevoeiro atrapalha narrador em lance polêmico Uma situação inusitada na Série C do Campeonato Brasileiro impediu o narrador de ver o gol do Remo contra o Caxias. Por causa de...

O gol que ninguém viu: nevoeiro atrapalha narrador e gera memes na internet

Uma situação inusitada na Série C do Campeonato Brasileiro impediu o narrador de ver o gol do Remo contra o Caxias. Por causa de um nevoeiro, as câmeras da transmissão não conseguiram mostrar o quarto gol da equipe visitante. A partida aconteceu na segunda-feira (8), em Caxias do Sul, na Serrra Gaúcha.

