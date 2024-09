Nevoeiro e calor: como será o tempo em Curitiba hoje Curitiba segue com o tempo firme nesta terça (03). Boa parte do Paraná tem previsão para baixa umidade. Veja temperaturas. O post Previsão... Ric|Do R7 03/09/2024 - 06h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 06h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (03/09/2024), segundo o Climatempo

O destaque da previsão do tempo para esta terça-feira (03) segue sendo a expectativa de nevoeiro na faixa Centro-Leste do Paraná, incluindo Curitiba. No entanto, o tempo segue firme em todo o Paraná. A capital do estado, deve ter mínima de 12°C e máxima de 29°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba visita o lanterna Guarani para colar no G-4; escalações e transmissão

• Jogos de hoje (03/09/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Assembleia Legislativa do PR suspende sessões até as eleições para obras