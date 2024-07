Neymar Jr surpreende fãs ao posar com camisa do Maringá FC O craque Neymar Jr, esteve nesta segunda-feira (08), na cidade canção, onde foi presenteado com uma camiseta do Maringá FC. A foto...

Neymar Jr posa com camisa do Maringá em visita pela cidade

O craque Neymar Jr, esteve nesta segunda-feira (08), na cidade canção, onde foi presenteado com uma camiseta do Maringá FC. A foto ganhou as redes e fez sucesso entre os torcedores do Dogão.

