Neymar Livra-se de Multa de R$ 16 Milhões: Entenda o Caso A Justiça do Rio de Janeiro absolveu o jogador Neymar Jr. do pagamento de uma multa de R$ 16 milhões pela... Ric|Do R7 08/08/2024 - 07h25 (Atualizado em 08/08/2024 - 07h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Justiça absolve Neymar de pagar multa de R$ 16 milhões por lago artificial

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu o jogador Neymar Jr. do pagamento de uma multa de R$ 16 milhões pela construção de um lago artificial na mansão do atleta, em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Justiça absolve Neymar de pagar multa de R$ 16 milhões por lago artificial

• Chuva volta ao PR e coloca estado em alerta de tempestade e queda de temperatura

• Morte de empresário no Litoral do Paraná é destaque do RIC Notícias Manhã