Ric |Do R7

Nota de R$ 420 com desenho inusitado é apreendida em Curitiba Uma nota de R$ 420 com folhas de maconha e um bicho-preguiça desenhados foi apreendida no bairro Boqueirão, em Curitiba, na quarta...

Alto contraste

A+

A-

Nota de R$ 420 com desenho de maconha é apreendida em Curitiba

Uma nota de R$ 420 com folhas de maconha e um bicho-preguiça desenhados foi apreendida no bairro Boqueirão, em Curitiba, na quarta-feira (3). Conforme a Polícia Militar (PM), a nota estava com um homem, suspeito de tráfico de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Nota de R$ 420 com desenho de maconha é apreendida em Curitiba

• Novidades do caso do homem que assassinou ex-genro são destaque do Balanço Geral

• Série “Cooperativismo: segundo episódio fala da história da industrialização da cooperativa Coamo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.