Notebook explode durante show e quase deixa cantora ferida; vídeo
Ric|Do R7
13/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 07h48 )

Notebook explode durante show

Um notebook explodiu e quase provocou ferimentos em uma cantora durante um show em um restaurante na cidade de Iguatu, no Ceará, na madrugada do último domingo (10). Uma cliente do estabelecimento filmou o susto.

