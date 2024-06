Notícia: Cuca pode deixar o Athletico com proposta do Cruzeiro

Ric |Do R7

Com proposta do Cruzeiro, Cuca se despede dos jogadores e pode deixar o Athletico

O técnico Cuca pode trocar o Athletico pelo Cruzeiro. Segundo Linhares Junior, narrador do RIC Esporte Clube (Jovem Pan News 107.1), o profissional de 61 anos conversa com o Cruzeiro há duas semanas e tem uma proposta do clube mineiro.

