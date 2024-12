Nova frente fria chega ao Paraná com temporais e ventos de 70 km/h; veja quando Uma nova frente fria chega ao Paraná nesta sexta-feira (6), trazendo risco de tempestades com rajadas de vento de 70 […] O post Nova... Ric|Do R7 05/12/2024 - 17h12 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h12 ) twitter

Nova frente fria chega ao Paraná com temporais e ventos de 70 km/h; veja quando

Uma nova frente fria chega ao Paraná nesta sexta-feira (6), trazendo risco de tempestades com rajadas de vento de 70 km/h. A chuva deve atingir todo território do estado. Veja na previsão do tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo!

