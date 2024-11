Nova linhagem do coronavírus é descoberta no Brasil Uma nova variante do vírus Sars-CoV-2, que vem se espalhando pelo mundo, foi detectada em três cidades do Brasil. A […] O post Nova... Ric|Do R7 13/10/2024 - 13h47 (Atualizado em 13/10/2024 - 13h47 ) twitter

Nova variante do vírus Sars-CoV-2 é identificada em cidades do Brasil

Uma nova variante do vírus Sars-CoV-2, que vem se espalhando pelo mundo, foi detectada em três cidades do Brasil. A linhagem, chamada de XEC, que pertence à variante Omicron, foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina.

