Nova orla promete transformar Pontal do Paraná

Calçadão, quiosques e lounges: Governo anuncia nova orla de Pontal do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou obras de revitalização da nova orla de Pontal do Paraná, no Litoral. O anúncio aconteceu durante cerimônia neste final de semana, onde o governador apresentou um pacote de investimentos para a cidade que passa dos R$ 96 milhões.

