Nova prisão de policial por agressão a mulher no Paraná O policial militar (PM) preso após ser filmado agredindo a própria companheira, em Capanema, no Sudoeste... Ric|Do R7 28/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h01 ) ‌



Policial filmado agredindo mulher no PR tem nova prisão preventiva decretada

O policial militar (PM) preso após ser filmado agredindo a própria companheira, em Capanema, no Sudoeste do Paraná, teve nova prisão preventiva decretada nesta terça-feira (27). A recente decisão, expedida pela Vara Criminal de Francisco Beltrão, atende pedido feito pelo Ministério Público do Paraná, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em Francisco Beltrão em 2022.

