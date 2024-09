Novas acusações em assalto a transportadora no Paraná O Ministério Público do Paraná (MPPR), apresentou nova denúncia criminal relacionada a um assalto em uma transportadora ocorrido na... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

MPPR denuncia mais três pessoas por assalto em transportadora de Guarapuava Caroline de Souza Machado

O Ministério Público do Paraná (MPPR), apresentou nova denúncia criminal relacionada a um assalto em uma transportadora ocorrido na cidade de Guarapuava, no Centro Sul do Paraná, em abril de 2022. Na denúncia, apresentada na quarta-feira (4), o MPPR cita três pessoas, acusadas dos crimes de latrocínio, sequestro, dano ao patrimônio público, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação, incêndio e organização criminosa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• MPPR denuncia mais três pessoas por assalto em transportadora de Guarapuava

• Vigilante foi morto em Maringá na última noite trabalhando como segurança de rua

• Maringá inicia venda de ingressos para semifinal da Série D; confira