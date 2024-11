Novas diretrizes do Pix: o que você precisa saber para novembro Além das novas regras, o Banco Central anunciou também o lançamento do Pix Automático para 16 de junho de 2025. O post Novas regras... Ric|Do R7 18/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas regras do Pix começam a valer em novembro; confira o que muda

Em novembro, as regras do Pix passam a ser mais rigorosas. A medida começam a partir do dia 1º, com o intuito de aumentar a segurança e evitar fraudes. Entre as novidades, transferências acima de R$ 200 só poderão ser feitas a partir de dispositivos previamente cadastrados pelo cliente no banco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tarado à solta aterroriza mulheres na Grande Curitiba; veja no Balanço Geral

• Novas regras do Pix começam a valer em novembro; confira o que muda

• Vigilante morre após ser prensado por carreta enquanto voltada do trabalho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.